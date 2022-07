Bundesliga: BVB verliert auch gegen Villarreal - rührende Geste für Haller

Bundesliga-Baustellen: Wer ersetzt Goretzka, Haller & Co.?

Zum Abschluss des Trainingslagers in Bad Ragaz verliert Borussia Dortmund auch gegen den FC Villarreal. Die Spanier sorgen derweil für eine rührende Geste.

Borussia Dortmund hat zum Abschluss des neuntägigen Trainingslagers in Bad Ragaz in den Schweizer Bergen auch den Test gegen den FC Villarreal verloren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In Altach/Österreich unterlag der BVB den Spaniern mit 0:2 (0:1), nachdem es schon am Montag ein 1:3 gegen den FC Valencia gegeben hatte.

Bellingham dritter Kapitän

Insgesamt war Terzic vor allem mit der Anzahl der Gegentore in den beiden Testspiele (außerdem 1:3 gegen Valencia) unzufrieden. „In dieser Woche ist viel passiert. Wir hatten zwei Spiele mit zwei Niederlagen, das fühlt sich nicht gut an. Vor allem das wir insgesamt fünf Gegentore kassiert haben, ärgert uns am meisten.“