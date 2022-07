3. Liga: Osnabrück feiert gelungenen Auftakt

Der VfL Osnabrück startet erfolgreich in die 3. Liga. Gegen den MSV Duisburg erlöst Köhler die Osnabrücker mit einem späten Traumtor.

Der VfL Osnabrück ist erfolgreich in die neue Saison in der 3. Fußball-Liga gestartet. Die Niedersachsen setzten sich im Eröffnungsspiel mit fünf Neuzugängen in der Startelf verdient mit 1:0 (0:0) gegen den MSV Duisburg durch.