Darmstadt holt ersten Dreier der Saison

Darmstadt 98 hat im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor die ersten Punkte der neuen Zweitliga-Saison geholt. Der letztjährige Aufstiegskandidat bezwang den SV Sandhausen am zweiten Spieltag mit 2:1 (1:1) und ist eine Woche nach dem Fehlstart gegen Jahn Regensburg (0:2) wieder in der Spur.