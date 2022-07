2. Liga: SV Darmstadt 98 – SV Sandhausen, 2:1 (1:1)

Der SV Darmstadt 98 fügte dem SV Sandhausen am Freitag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 2:1.

Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. In den 90 Minuten war Darmstadt im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die Sandhäuser und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Als Nächstes steht für Darmstadt eine Auswärtsaufgabe an. Am 07.08.2022 (13:30 Uhr) geht es gegen Eintracht Braunschweig. Der SV Sandhausen tritt bereits zwei Tage vorher gegen Fortuna Düsseldorf an.