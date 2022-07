Sieg gegen Paderborn: Düsseldorf vorerst Tabellenführer

Aufstiegsanwärter Fortuna Düsseldorf ist an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gestürmt.

Aufstiegsanwärter Fortuna Düsseldorf ist an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gestürmt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune setzte sich am Freitag in einem offensiven Schlagabtausch mit dem SC Paderborn mit 2:1 (2:1) durch und machte mit sechs Zählern aus zwei Spielen den Traumstart perfekt.