Klub-WM: Schluss im Viertelfinale! Letzte deutsche Hoffnung ausgeschieden

Durch die Viertelfinal-Niederlage des FC Schalke 04 ist auch der letzte nationale Vertreter aus dem Wettbewerb ausgeschieden. In der Runde der letzten acht unterlag der Ruhrpott-Klub den Ninjas in Pyjamas mit 0:3. Zuvor mussten bereits der 1. FC Köln sowie Team NEO (Nomen est Omen) die Heimreise antreten.

FIFAe Club World Cup: Köln scheitert früh - deutsches Duell in der K.o.-Phase

Für die FIFA-Profis des 1. FC Köln begann die Gruppenphase, in der jeweils vier von sechs Teams in die nächste Runde einziehen, denkbar schlecht. Am Premieren-Tag des FeCWC konnte sich der Effzeh lediglich vier Punkte aus fünf Partien erspielen und fand sich dadurch auf dem unliebsamen fünften Rang wieder. Am Folgetag lief es zwar etwas besser, doch das Duo Denis „Denis“ Müller und Tim „TheStrxngeR“ Katnawatos vermochte den Rückstand nicht mehr aufzuholen.