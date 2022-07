WWE: Neues Beben nach Sex-Skandal - "Triple H" Paul Levesque zurück an der Macht

Das vom großen Sex-Skandal um Vince McMahon erschütterte Wrestling-Imperium stellt sich neu auf: Der als entmachtet geltende „Triple H“ Paul Levesque kehrt in seinen alten Job zurück.

Nächste große Machtverschiebung in der Chefetage des vom sich zuspitzenden Sex-Skandal um Showkampf-Mogul Vince McMahon erschütterten Imperium WWE!

Wie das Unternehmen am Freitagmorgen amerikanischer Zeit mitteilte, hat der bis vor kurzem als entmachtet geltende McMahon-Schwiegersohn Paul Levesque alias Triple H eine neue, alte Rolle: Als Executive Vice President of Talent Relations verantwortet die Ringlegende nun wieder federführend die Talentpolitik der Promotion. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Der Rollenwechsel bedeutet eine erneute massive Verschiebung des internen Machtgleichgewichts, das sich im vergangenen Jahr zu Ungunsten von Levesque entwickelt hatte - was nur teilweise mit seiner lebensgefährlichen Herzerkrankung im vorigen Spätsommer zu tun hatte.

„Ich freue mich, in meine vorherige Position als Head of Talent Relations zurückzukehren“, wird Levesque in einer nur zwei Sätze langen Mitteilung der Firma zitiert: „Ich bin gesund, bereit und brenne darauf, Verantwortung wahrzunehmen.“