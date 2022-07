Dzeko? Suárez? Belotti? Wie der BVB jetzt wegen Haller vorgeht

Das Telefon von Sebastian Kehl steht in diesen Tagen nicht still. Seit der Bekanntgabe der Hodentumor-Diagnose von Sébastien Haller melden sich beinahe täglich Berater beim neuen BVB-Sportdirektor, um ihre Spieler beim Pott-Klub anzubieten.

So geschehen zuletzt bei Luis Suárez. Die Agenten des 35 Jahre alten Uruguayers, der zurzeit vereinslos ist, riefen beim BVB an und erkundigten sich nach einem möglichen Transfer. Ein branchenüblicher Vorgang. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wie könnte der BVB reagieren?

Andrea Belotti (28, vertraglos, zuletzt FC Turin):

In Italien heißt es, der BVB habe bereits ein Angebot für den Italiener vorbereitet. Das ist allerdings nicht korrekt. Mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro ist der Ex-Turiner der teuerste aller vertraglosen Top-Stürmer. In 270 Serie-A-Spielen für Turin und Palermo erzielte er 106 Tore. Ein Transfer erscheint unrealistisch, zumal sich der 28 Jahre alte Nationalspieler sicher nicht auf die Bank setzen möchte, falls Haller wieder fit wäre.

Diego Costa (33, vertraglos, zuletzt Atlético Mineiro):

Artem Dzyuba (33, vertraglos, zuletzt Zenit St. Petersburg):

Edinson Cavani (35, vertraglos, zuletzt Manchester United):

Dries Mertens (35, vertraglos, zuletzt Neapel):

Timo Werner (26, Vertrag bis 2025, Chelsea FC):

Für 53 Millionen Euro war der Nationalspieler vor zwei Jahren von Leipzig nach England gewechselt. Auf der Insel hat er sein Glück bislang noch nicht gefunden. Seinen Stammplatz hat er mittlerweile verloren. Berater Volker Struth bot ihn bereits vor dem Haller-Wechsel beim BVB an. Gerüchte über eine mögliche Ein-Jahres-Leihe könnten demnächst also wieder aufkommen.

Edin Dzeko (36, Vertrag bis 2023, Inter Mailand):

Die Gerüchteküche kocht in Italien bereits. Der BVB soll sich bereits intensiv mit dem Stürmer beschäftigen. Vorteil: Der Ex-Wolfsburger (2007 bis 2011) kennt die Bundesliga. In Mailand hat der bosnische Nationalspieler (63 Tore in 124 Spielen) nur noch Vertrag bis 2023, würde also Ablöse kosten. Bei Inter spielt er zudem regelmäßig, kam in der vergangenen Saison auf 48 Einsätze (17 Tore, 10 Vorlagen).