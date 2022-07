Tennis: Alcaraz stürmt ins Halbfinale von Hamburg

Der topgesetzte Carlos Alcaraz ist beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum im Schnelldurchgang ins Halbfinale marschiert.

Der topgesetzte Carlos Alcaraz ist beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum im Schnelldurchgang ins Halbfinale marschiert. Der 19 Jahre alte Spanier bezwang den Russen Karen Chatschanow (Nr. 7) in nur 69 Minuten locker mit 6:0, 6:2. Alcaraz hat somit in dieser Saison bei ATP-500er-Turnieren, zu denen Hamburg gehört, alle seine zwölf Matches gewonnen.