Formel 1: Ferrari gibt das Tempo vor - Sainz vor Leclerc und Verstappen

Charles Leclerc und Carlos Sainz haben in den ersten beiden Freien Trainings des Formel-1-Wochenendes in Frankreich erneut ein Zeichen der Stärke gesendet und den Druck auf Weltmeister Max Verstappen erhöht. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Verstappen hatte bereits im Vorfeld des Wochenendes vor Ferrari gewarnt. Es fühle sich so an, „als seien wir die Verfolger“, hatte er gesagt - was angesichts eines Vorsprungs von 38 Punkten auf Leclerc in der Fahrerwertung und bereits sechs Siegen in elf Rennen skurril klang. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)