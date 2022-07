FIFA 23: Neue Skills, Freiburg-Stadion und mehr! Diese Details verrät der Reveal-Trailer

Einmal zu viel geblinzelt und schon hat man als Zuschauer ein wichtiges Detail übersehen. Obwohl der erste Trailer zum nächsten Ableger der FIFA-Reihe noch keinen genaueren Einblick in überarbeitete Gameplay-Mechaniken oder gar neue FUT-Inhalte gewährleistet, so sind darin trotzdem eine Menge Hinweise versteckt.

EA Sports hat auch in diesem Jahr wieder bewusst einzelne Bilder und Filmsequenzen gewählt, die auf den ersten Blick nicht als Neuerung erscheinen. Im Laufe der Marketing-Kampagne wirkt der Trailer dann aber rückwirkend oft spannender als zu Beginn vermutet. Wir bringen deshalb für euch schonmal etwas Licht ins Dunkel.

FIFA 23: Der Reveal-Trailer in der Analyse

Neben der Bestätigung der bereits länger kursierenden Gerüchte wie der Implementierung der Cross-Play-Funktion, dem Fokus auf einzelne Frauen-Ligen oder der Möglichkeit, gleich zwei verschiedene World Cups zu spielen, offenbart eine Frame-für-Frame-Analyse weitere bisher noch unbekannte Informationen. Gleich zu Beginn sieht man einige Stadien, die in FIFA 23 ihr Debüt feiern, wie z.B. das der Frauen von Manchester City sowie überarbeitete kinematische Aufnahmen (Fans und Rasen).

Danach kann man ein vor allem aus deutscher Sicht echtes Highlight bestaunen. Das Europa-Park-Stadion des SC Freiburg hat seinen Weg in die Fußball-Simulation gefunden. Außerdem sticht die überarbeitete Standardtechnik heraus, die die Fans aufgrund des Zielkreises am Ball an FIFA 04 erinnert. Hier ist weiterhin zu erkennen, dass sich eine Spielerin hinter die Mauer legt, um einen Flachschuss zu verhindern. Ebenfalls eine mögliche Neuerung.