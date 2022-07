Schwimm-EM: Wellbrock lässt Start nach Corona-Erkrankung offen

Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock führt das deutsche Aufgebot für die EM in Rom (11. bis 21. August) an, hat seinen Start nach einer Corona-Erkrankung aber offen gelassen.

Wellbrock, der zuletzt bei der WM in Budapest zwei Titel und fünf Medaillen geholt hatte, steht an der Spitze eines 36-köpfigen Teams des Deutschen Schwimm-Verbands (DSV) für die Becken- und Freiwasserwettbewerbe in der italienischen Hauptstadt. Auch in Rom sind für ihn fünf Starts möglich.