VfB Stuttgart: Sasa Kalajdzic zum FC Bayern? Stürmer spricht von gutem Timing

Die Zukunft von Sasa Kalajdzic ist noch immer in der Schwebe.

Also auf nach München? Das will der 25-Jährige keineswegs ausschließen. „Wenn man das nüchtern und neutral betrachtet, dann gäbe es wahrscheinlich kein besseres Timing“, sagt Kalajdzic bei Sky. „Bei Bayern spielt immer ein Stürmer, da gibt‘s keinen Stürmer, der nur ein Jahr da ist.“

Ein Angreifer spiele in München immer so lange, „bis der nächstbessere kommt oder wo anders hingeht. Also wahrscheinlich ist das Timing richtig gut.“