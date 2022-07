Anzeige

Rocket League Uniliga Playoffs: Alle gegen KIT RL: Uniliga Playoffs: Alle gegen KIT

Mit den Playoffs geht die Rocket-League-Uniliga in die heiße Phase. © Liquipedia Rocket League Pads

Julian Spies

In der Rocket-League-Uniliga stehen die Playoffs an. Die KIT SC Lawnmowers führen nach einer beeindruckenden Saison die Liga in die Finalspiele. Auch Berlin und Hamburg wollen in der Frage um den Champion noch ein Wörtchen mitreden.

Am 30. Juli geht es dann richtig los. In einem Double-Elimination-Bracket kämpfen die besten acht Teams aus der regulären Spielzeit um den Uniliga-Titel. In der ersten Runde der oberen Seite des Turnierbaums treffen die OSGG Red Rocketeers auf die Engines Stuttgart e.V.

Der Sieger der Partie muss dann in der zweiten Runde gegen die bisher ungeschlagenen KIT SC Lawnmowers ran. Auf der anderen Seite spielt Berlin Phoenix gegen den Sieger der Begegnung der Ahoi Bois aus Hamburg und den DG Dragons aus Düsseldorf. Bereits in der Verliererrunde starten FHDW eSports und MINKZ Dortmund.

Rocket League: DG Dragons mit Mission Titelverteidigung

Für die DG Dragons aus Düsseldorf ist das Ziel klar gesteckt. Nach dem Sieg gegen die OSGG Red Rocketeers in der letzten Spielzeit soll im Sommersemester 2022 die Titelverteidigung her. Die Vorzeichen stehen jedoch nicht besonders gut. Nach sechs Niederlagen in der regulären Saison reichte es gerade mal für den sechsten Platz. Von allen acht Playoff-Teams hat nur FHDW eSports öfter verloren.

KIT SC mit 17 Siegen in 17 Spielen

Mit einem Score von 17-0 geht das Team um Laura „Pads“ de Sombre als klarer Titelfavorit in die Playoffs. Sogar den direkten Verfolger Berlin Phoenix konnte man im Ligabetrieb mit 3-1 abfertigen.

„Wir haben während der Saison in jedem Spiel alles gegeben und sind jedem Team mit Respekt entgegengetreten. Wir werden versuchen, in den Playoffs unsere Siegesserie fortzuführen, allerdings müssen sich die Jungs ohne mich vorbereiten, da ich selbst an den Playoffs nicht teilnehmen werden kann“, so Laura de Sombre.