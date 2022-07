Bubi Scholz: Die tragische Selbstzerstörung eines deutschen Sport-Idols

In den 50er und 60er Jahren ist Boxer Gustav „Bubi“ Scholz in der Bundesrepublik ein Superstar - stürzt nach der Karriere aber ab. 1984 muss er ins Gefängnis, nachdem er Ehefrau Helga erschießt.

Doch spätestens am 22. Juli 1984 wurde die Märchenstory zur Tragödie: Es war der Tag, an dem Bubi Scholz im Vollsuff seine eigene Frau Helga erschoss.

Gustav „Bubi“ Scholz: Ein Märchen der Wirtschaftswunder-Jahre

Selbstzerstörung mit Alkohol

Wie Schmeling hatte auch Scholz Erfolge in Amerika gefeiert, 1954 bezwang er Al Andrews im ehrwürdigen New Yorker Madison Square Garden. Sein Kontrahent gewann keine Runde und ging selbst in der Fünften auf die Bretter. Promoter bedrängten ihn und seine Betreuer, dauerhaft in den USA zu bleiben. Scholz ging jedoch zurück nach Europa.