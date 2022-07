Formel 1: Charles Leclerc zum Frankreich-Auftakt knapp vor Max Verstappen

Charles Leclerc überzeugt beim ersten Freien Training in Frankreich. Der Ferrari-Pilot dreht die schnellste Runde vor Max Verstappen.

Im ersten Freien Training in Le Castellet/Frankreich drehte der 24-Jährige in 1:33,930 Minuten die schnellste Runde und landete knapp vor Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull (+0,091 Sekunden). Dritter wurde Leclercs Teamkollege Carlos Sainz (Spanien/+0,338).

Mercedes-Pilot George Russell (+0,951) wurde Vierter. Sein Teamkollege, Rekordweltmeister Lewis Hamilton (beide Großbritannien), kam am Freitag zunächst nicht zum Einsatz.

Anstelle des 37-Jährigen, der am Sonntag (15.00 Uhr) sein 300. Rennen in der Königsklasse absolvieren wird, saß Ersatzfahrer Nyck de Vries (Niederlande) im Cockpit. Im zweiten Training am Freitag (17.00 Uhr) wird Hamilton teilnehmen.