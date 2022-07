Friedhelm Funkel kann sich eine Rückkehr auf die Trainerbank vorstellen. Sollte irgendwo Hilfe benötigt werden, will er nichts ausschließen.

Wenn irgendwo mal Hilfe benötigt werde, „dann werde ich mir das anhören“, führte Funkel aus, „und wenn ich davon überzeugt bin, dass ich dort helfen kann, ist es nicht ausgeschlossen, dass ich in dieser Saison irgendwann irgendwo wieder auftauche“.

Eile habe er nicht. "Das kann manchmal sehr schnell gehen, muss aber nicht", so der zweifache Familienvater aus Krefeld.

HSV für Funkel Aufstiegsfavorit

So offen seine Rückkehr aktuell noch ist, so klar hat einen Favoriten für den Aufstieg in die Bundesliga: "Das ist ganz klar der HSV. Die Mannschaft hat das Ziel Aufstieg mutig rausgehauen. Das finde ich toll. Alles andere hätte man ihr auch nicht geglaubt."