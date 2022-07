LoL: Unaufhaltsam! Unicorns of Love knacken Prime-League-Rekord

Sie haben es tatsächlich geschafft! Mit dem Sieg gegen PENTA 1860 haben die Unicorns of Love Sexy Edition nicht nur ihren Platz an der Spitze der Strauss Prime League gefestigt, sondern auch Geschichte geschrieben. Mit dem zwölften Erfolg in Serie haben die Einhörner den Rekord für die längste Winning Streak aufgestellt.

Das Besondere: Erst im vergangenen Spring-Split war die Bestmarke von Gamerlegion gesetzt worden, die ironischerweise nicht nur im Frühling von den Unicorns of Love gestoppt wurden, sondern auch mit der Niederlage am 5. Spieltag den Auftakt zum Höhenflug der Einhörner eingeleitet haben.

Unicorns of Love: Erst Katerstimmung, jetzt Rekordhalter

Noch vor Wochen war im Lager von UOL an eine solche Leistungsexplosion kaum zu denken. Ganz im Gegenteil. Nach vier Spieltagen belegte man mit einer Bilanz von 1:3 zusammen mit E WIE EINFACH E-SPORTS den geteilten siebten Rang. Es herrschte Katerstimmung. Gegen Gamerlegion platzte letztlich der viel zitierte Knoten, worauf das Team zunehmend stärker wurde. An Spieltag zehn übernahmen sie erstmals die Tabellenführung, nach dem 13. Spieltag stand gar die Playoff-Teilnahme fest.

Und die positiven Nachrichten reißen nicht ab. Zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison sind UOL nun nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze, die zur Teilnahme an den EU Masters berechtigen, zu verdrängen. Damit kämpfen die Unicorns of Love nicht nur um die Krone der Prime League, sondern dürfen sich zudem auf der europäischen Bühne beweisen.

In der aktuellen Form geht das Team in der heimischen Liga definitiv als Favorit in die Playoffs. Im Upper-Bracket-Finale werden die Einhörner voraussichtlich auf BIG treffen, die sich zur Zeit mit einer Bilanz von 12:4 vor SK Gaming auf Position zwei im Klassement befinden. Zuvor soll und kann aber noch der Rekord ausgebaut werden. Am 17. Spieltag geht es gegen MOUZ um Sieg Nummer 13.