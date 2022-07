Formel 1: Vettels Team Aston Martin trauert um 18 Jahre alten Azubi Jake Pedley

Aston Martin erinnert beim Frankreich-GP an den verstorbenen Jake Pedley © https://twitter.com/AstonMartinF1

„Wir alle bei Aston Martin sind erschüttert vom Tod des 18 Jahre alten Lehrlings Jake Pedley“, teilte der Rennstall von Sebastian Vettel am Freitag mit: „Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei Jakes Familie, Freunden und Kollegen. Das Team wird beim Frankreich-GP Jakes Namen auf dem AMR22 tragen.“

Der Bolide trägt den Schriftzug „Rest in Peace, Jake“, unter einem weißen Herzen.

Aston-Martin-Azubi Jake Pedley starb bei Verkehrsunfall

Pedleys Stiefvater hatte am Tag zuvor via Social Media den Tod des jungen Mannes öffentlich gemacht, Jake Pedley sei demnach am Dienstag bei einem Autounfall ums Leben genommen: „Er war ein lebhafter 18-Jähriger, dem die Welt zu Füßen lag und der bei AMF1 seinen Traumjob.“