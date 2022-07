Biathlon: Putin entlässt Lidia Zhurauskaite aus russischer Staatsbürgerschaft - künftig für Litauen

Lidia Zhurauskaite geht in Zukunft für EU-Land Litauen an den Start. Wladimir Putin entlässt die Biathletin aus der russischen Staatsbürgerschaft.

Putin entlässt Zhurauskaite aus russischer Staatsbürgerschaft

Schon im Sommer zuvor war die Athletin in das litauische Team eingetreten. „Ich bin Litauen sehr dankbar“, so Zhurauskaite, die am 9. April 1999 in Murmansk geboren wurde.