Kindesmissbrauch: DOSB unterstützt Betroffene weiterhin

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) setzt seine Unterstützung für Betroffene sexuellen Kindesmissbrauchs fort. Wie der Dachverband mitteilte, sei mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) eine weitere Beteiligung am sogenannten Ergänzenden Hilfesystem (EHS) vereinbart worden.

Dieses 2010 eingeführte System richtet sich an Menschen, die als Kinder oder Jugendliche in staatlichen und nicht-staatlichen Einrichtungen sexualisierte Gewalt erlebt haben und noch heute an den Folgen leiden.