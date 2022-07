Patrik Schick ist bei Bayer Leverkusen glücklich - kein Verständnis für Robert Lewandowski

Mit Blick auf Weltfußballer Robert Lewandowski, der Meister Bayern München trotz eines laufenden Vertrages unbedingt in Richtung FC Barcelona verlassen wollte und seinen Transfer am Ende durchdrückte, ergänzte Schick: "Wenn man auf Lewandowski schaut, der darum gekämpft hat, den Verein verlassen zu können, dann kann ich sagen: Das ist nichts, was ich tun möchte."

Es wird sein drittes Jahr in Leverkusen. „Ich war in meiner Karriere nie so lange bei einem Klub und will einfach nicht mehr so oft wechseln. Es hat sich einfach richtig angefühlt. Und so haben wir schnell eine wunderbare Lösung mit Bayer 04 gefunden“, meinte der ehemalige Leipziger.