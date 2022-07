DFB-Frauen: Schult pausiert weiter mit Training

Ersatztorhüterin Almuth Schult hat nach einem fiebrigen Infekt auch das Training der deutschen Fußballerinnen am Freitag verpasst. Bei der Spielersatzeinheit am Vormittag fehlte die 31-Jährige wie bereits beim Viertelfinale gegen Österreich (2:0) am Vortag in Brentford. Seit Dienstag ist die Nummer zwei hinter Merle Frohms wegen der Erkrankung außer Gefecht.