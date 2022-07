NFL & Ticket-Chaos zu Munich Game: Deutschland-Chef Steinforth verteidigt Vorgehen und droht Schwarzmarkt

Der NFL-Chef für Deutschland gab an, sich beim Vorverkauf an den Erfahrungen orientiert zu haben, die sich seit den vergangenen 15 Jahren für das in London ausgetragene NFL-Game als praktikabel erweisen.

Frust nach Ticket-Chaos bei Munich Game der NFL

Er werde sich zwar „das Feedback in Ruhe“ durchlesen und mit seinen Kollegen analysieren, fügte der NFL-Lenker an. Ungeachtet des vielfach zu vernehmendem User-Frusts mit der technischen Stabilität der Server angesichts der exorbitanten Online-Nachfrage für das Munich Game zeigte er sich aber zufrieden und sah wenig Grund für Trübsal.

„In der Spitze waren es circa 800.000 Menschen gleichzeitig in der virtuellen Warteschlange“, so Steinforth „Ticketmaster hat uns im Nachgang mitgeteilt, dass sie rund drei Millionen Tickets hätten verkaufen können.“

Dass die Tickets binnen einer Stunde restlos vergriffen waren , viele Interessenten sich vergebens vorzeitig einwählten und stundenlang hoffnungsfroh, am Ende aber vergebens am Rechner verharrten, kommentierte Steinforth nicht.

Deutscher NFL-Chef will gegen Schwarzmarkttickets vorgehen

Was also bleibt all denjenigen, die nun in die Röhre schauen?