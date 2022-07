Triathlon: Frodeno spricht übers Karriereende - "Wird mit Knall enden"

Wie lange macht Jan Frodeno noch? Also rein sportlich in Weltklasse-Form.

Im „Triathlon PUR – Das Zwift Magazin“ auf SPORT1 ( am Freitag um 19.45 Uhr live im TV und Stream ) erklärte der Ausnahme-Ausdauersportler: „Meine Karriere wird mit einem Knall enden. Dass es noch ein, zwei, drei große Rennen gibt, das ist mein letzter Wunsch an meinen Körper.“

Triathlon: Frodeno und Haug über Karriereende

Dabei greift er laut eigener Aussage auf dieselbe Motivation zurück wie andere alternden Stars. „Das ist immer wieder ein wichtiger Antrieb für die ältere Generation von Sportlern: Heiß sein, zu wissen, es ist die schönste Zeit, die eben begrenzt ist. Serena Williams, Tom Brady, Roger Federer – alle bringen jetzt noch absolute Höchstleistungen. Das ist etwas, was uns im Geiste verbindet“, so Frodeno.

Auch Triathlon-Star Anne Haug, die in diesem Jahr WM-Bronze geholt hat, beschäftigt sich mit einem möglichen Karriereende. „Ich will diesen Sport solange ausüben, wie sich die Arbeit, die ich in den Triathlon reinstecke, in meiner Leistung widerspiegelt,“, sagte sie bei SPORT1.