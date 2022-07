Alba Berlin holt slowenisches Toptalent Samar

Wie die Berliner am Freitag bekannt gaben, kommt der 21 Jahre alte Aufbauspieler vom spanischen Erstligisten Fuenlabrada CB und erhält bei ALBA einen Vierjahresvertrag.

Samar, der unter anderem in der Jugendabteilung von Real Madrid gespielt hatte, wurde in der vergangenen Saison in das Team der besten Nachwuchsspieler gewählt.