Tour de France hat brisantes Problem: "Macht mir fast noch mehr Angst als Doping“

Von Skandalen dieser Größenordnung ist die Tour in den vergangenen Jahren verschont geblieben, moderne Testmethoden, Langzeit-Analysen und hohe Kontrolldichte nähren die Hoffnung, dass das Systemproblem nicht mehr so groß ist wie früher.

„Macht mir fast noch mehr Angst als Doping“

Der 48 Jahre alte Franzose, der sich in der dunklen Doping-Ära des Radsports offen gegen das System stellte, sorgt sich heute um die Gesundheit der Fahrer im Peloton: „Wenn Sie die Wahl haben zwischen einer kleinen therapeutischen Dosis Epo oder 20 bis 30 Tabletten pro Tag, um eine Tour de France zu fahren, dann können Sie mal kurz nachdenken, was davon gefährlicher ist.“

Ob es sich wirklich um die von Bassons kolportierte Anzahl an Tabletten handelt, sei dahingestellt - er trifft aber einen Punkt: Die Tour de France ist in diesem Jahr so anspruchsvoll und intensiv wie selten, die Fahrer geraten fast täglich an ihre Leistungsgrenze.