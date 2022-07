FC Bayern: Hype um Ryan Gravenberch! Wieso der Neuzugang alle begeistert

Ryan Gravenberch deutet in der Saisonvorbereitung des FC Bayern sein Potenzial an. Trainer und Mitspieler sind hellauf begeistert von dem Neuzugang.

Sadio Mané und Matthijs de Ligt sind in aller Munde - als bislang größter Gewinner unter den Neuzugängen des FC Bayern kristallisiert sich aber ein anderer Spieler heraus: Ryan Gravenberch!

Der Mittelfeldmann, für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet , hat in seinen ersten Trainingseinheiten auf ganzer Linie überzeugt. Trainerteam und Mitspieler loben nach SPORT1 -Informationen vor allem die Dynamik und Unbekümmertheit, die Gravenberch auf den Rasen bringt. (BERICHT: Diese Rückennummer bekommt Gravenberch)

Gravenberch sorgt für Begeisterung bei Bayern

Gravenberch sei „sehr filigran in seinen Bewegungen“ und verfüge „über eine unglaubliche Koordination, seine Gräte und den Ball immer unter Kontrolle zu kriegen“. Das erste Fazit von Nagelsmann: „Er hat bisher einen herausragenden Eindruck hinterlassen.“

Auch im ersten Testspiel in den USA gegen D.C. United, bei dem er 45 Minuten lang ran durfte und das letzte Tor zum 6:2 durch Thomas Müller vorbereitete. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Gravenberchs neue Teamkollegen schließen sich dem Nagelsmann-Lob an. „Beeindruckend, dass er in seinem Alter schon auf einem so hohen Niveau ist“, findet Joshua Kimmich - und prophezeit: „Er wird uns sehr viel weiterhelfen!“