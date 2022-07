Frauen-EM 2022: Wie einst Gómez! Fehlschuss von Klara Bühl sorgt für Schmunzler

Klara Bühl sorgt bei Deutschlands EM-Sieg gegen Österreich mit einem Fehlschuss wie einst Mario Gómez für Gesprächsstoff. Am Ende aber überwiegt die gute Laune.

2:0 (1:0) gegen Österreich , nicht unbedingt mit ganz so viel Glanz und Gloria wie bei den vorangegangenen Auftritten, doch beim jungen DFB-Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, das nun auf die Siegerinnen des Duells zwischen Frankreich und den Niederlanden (Sonntag, ab 21 Uhr im SPORT1 -Liveticker) trifft, war die Welt schwer in Ordnung.

Auch bei Klara Bühl. Die 21-Jährige vom FC Bayern konnte da schon längst wieder über sich selbst lachen, nachdem sie kurz zuvor an einer Szene noch merklich zu knabbern gehabt hatte. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Frauen-EM 2022)

Was war passiert? Die Linksaußen hätte in der 82. Minute am zweiten Pfosten einen sauberen Querpass der späteren Torschützin Alexandra Popp aus wenigen Metern nur noch über die Linie drücken müssen, setzte ihren Abschluss aber daneben.