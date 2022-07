Verstappen Wettfavorit beim Großen Preis von Frankreich

Weltmeister Max Verstappen geht als Favorit in den Großen Preis von Frankreich am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Le Castellet.

Weltmeister Max Verstappen geht als Favorit in den Großen Preis von Frankreich am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Le Castellet. Ein Sieg des niederländischen Red-Bull-Stars wird beim Sportwettenanbieter bwin mit einer Quote von 2,20 notiert - nur knapp dahinter folgt Charles Leclerc (Monaco): Gewinnt der Ferrari-Pilot, gibt es das 2,60-Fache des Einsatzes zurück.