Starke ARD-Quote: 9,5 Mio. sehen Sieg der DFB-Frauen

Der Siegeszug der deutschen Fußballerinnen bei der EM in England sorgt für immer bessere TV-Quoten. Den 2:0-Erfolg am Donnerstagabend gegen Österreich und den Einzug ins Halbfinale verfolgten in der Live-Übertragung in der ARD 9,5 Millionen Fans. Der Marktanteil betrug 38,2 Prozent.