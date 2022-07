2. Bundesliga mit Derby Nürnberg vs. Fürth, Hamburger SV und Kaiserslautern im TV, Stream, Ticker

In der 2. Bundesliga steht Spieltag Nummer zwei auf dem Programm. Der SC Paderborn kann seinen Traumstart vergolden, der Hamburger SV muss zum FC Hansa Rostock.

Besonders gut ist der SC Paderborn in die neue Saison gestartet. Mit einer 5:0-Gala gegen den Karlsruher SC haben sich die Ostwestfalen direkt die Tabellenspitze geschnappt. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Diese will man nun bei Fortuna Düsseldorf verteidigen. „In Düsseldorf erwartet uns ein anderes Kaliber“, warnt jedoch Chef-Trainer Lukas Kwasniok vor einem Team, das den Aufstieg im Visier hat. „Ich gehe von einem heißen Tanz aus, auch wenn die Temperaturen wieder gesunken sind.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

SV Darmstad 98 hofft auf Wiedergutmachung

Ebenfalls am Freitag geht auch der SV Darmstadt 98 ins Rennen. Die Lilien ihrerseits haben mit einer 0:2-Pleite beim SSV Jahn Regensburg losgelegt und sind nun auf Wiedergutmachung aus - zumal es das erste Heimspiel der Saison ist.

„Wir haben morgen hier bei uns am Böllenfalltor ein geiles Heimspiel und mit Sandhausen eine schwierige Aufgabe vor der Brust. Wir freuen uns drauf. Denn wir haben die Möglichkeit, den ersten Saisonsieg am Bölle einzufahren“, betonte Trainer Torsten Lieberknecht die Bedeutung dieses Spiels.

Am Samstag stehen gleich vier Spiele auf dem Programm. Unter anderem will Aufsteiger Eintracht Braunschweig den kompletten Fehlstart vermeiden. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen den Hamburger SV soll gegen den 1. FC Heidenheim 1846 der erste Dreier her.