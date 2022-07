Verwirrung um Mohumed: Symptome, nicht getestet, gelaufen

Mohumed sei am Morgen aufgewacht, "da ging es mir nicht gut. Aber man stellt sich dann natürlich an die Startlinie. Das ist eines der größten Ereignisse der Welt, und wenn man sich qualifiziert, will man auch laufen", sagte der in Willich geborene Mittelstreckler: "Ich hoffe jetzt, dass ich nicht krank bin und es etwas anderes ist." Im Vorlauf blieb er sichtlich geschwächt weit über seiner Bestzeit und schied aus.