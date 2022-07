Weber im Speer-Finale - Hofmann raus

Der deutsche Meister Julian Weber (Mainz) hat bei der Leichtathletik-WM in Eugene souverän das Finale im Speerwurf erreicht und seine Medaillen-Ambitionen unterstrichen. Der Olympia-Vierte Weber übertraf bereits im ersten Wurf mit 87,28 die geforderten 83,50 m deutlich und kann mit reichlich Selbstvertrauen in die Medaillenentscheidung am Samstag (18.35 Uhr OZ/3.35 Uhr MESZ am Sonntagmorgen) gehen.