2. Liga: Karlsruher SC – 1. FC Magdeburg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Nach einem schwachen Saisonauftakt braucht der KSC endlich einen Erfolg – am besten schon an diesem Sonntag, im Spiel gegen den 1. FC Magdeburg. Nach der 0:5-Niederlage gegen den SC Paderborn 07 zum Saisonstart ist Karlsruhe um Wiedergutmachung bemüht und will diesmal als Sieger vom Platz gehen. Am ersten Spieltag kassierte Magdeburg gleich die erste Saisonniederlage gegen Fortuna Düsseldorf.