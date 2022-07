BVB: Er musste zum Rapport! Was Terzic von Jude Bellingham fordert

28 Scorerpunkte in 90 Pflichtspielen für Borussia Dortmund, ein Marktwert von 80 Millionen Euro – und das mit gerade einmal 19! Kein Wunder, dass Top-Klubs wie der FC Liverpool an Jude Bellingham interessiert sind.

Klar ist aber: Der Jung-Star, der beim BVB einen Vertrag bis 2025 ohne Ausstiegsklausel hat, wird mindestens noch für eine weitere Saison das schwarz-gelbe Trikot tragen. Er fühlt sich im Pott wohl und will mit Dortmund richtig angreifen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In der bevorstehenden Saison 2022/23 könnte der englischen Nationalspieler eine neue Rolle bekommen – dafür muss sich aber etwas Grundlegendes ändern.

Wie die SPORT1 -Reporter Patrick Berger und Oliver Müller in der neuen Ausgabe des BVB-Podcasts „Die Dortmund-Woche“ berichten, haben die BVB-Verantwortlichen um Trainer Edin Terzic den Druck auf den heißspornigen Teenie erhöht.

Was Terzic von Bellingham fordert

Für einige Aussetzer in der vergangenen Saison - Bellingham krachte etwa mit den Teamkollegen Nico Schulz und Axel Witsel aneinander und ätzte gegen Schiedsrichter Felix Zwayer - habe das Mega-Talent zum „Rapport“ gemusst und einige „Rüffler“ erhalten.

„Edin Terzic hat ihm in mehreren Gesprächen klar zu verstehen gegeben, dass er eine Persönlichkeitsentwicklung erwartet“, verrät Berger. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

„Er muss eine Energie und seine Emotionen ein Stück weit dosieren, er muss immer wieder daran appelliert werden, dass man nur zusammen als Team Erfolg haben kann. Natürlich ist auch Edin ein großer Fan, Bellingham hat seinen Stammplatz sicher, aber es gibt Dinge, an denen man arbeiten wird.“

Bellingham beeindruckt Haller

Müller findet ebenfalls, dass Bellingham „eine phänomenale Entwicklung genommen“ und „eine richtig starke Saison“ gespielt habe. Ab und an könnte er „sein Temperament aber ein bisschen zügeln.“

Stürmer Sébastien Haller meinte Anfang der Woche, dass ihn Bellingham aufgrund seiner Mentalität am meisten beeindrucke. „Er ist ein verrückter Typ. Wenn er so weiter macht, hat er eine große Karriere vor sich.“

Schafft Bellingham auch in Sachen Persönlichkeit den Turnaround, traut der BVB ihm sogar eine Rolle als Führungsspieler zu. „Er hat definitiv Führungsqualitäten“, sagte Terzic in Bad Ragaz im Trainingslager. „Sein Charakter hat sich schon verändert.“