Endrick Felipe wird 16 - ist Brasiliens Juwel der nächste Ronaldo?

Endrick - obwohl erst 16 - ist schon jetzt Brasiliens neuer Superstar. Der Stürmer bekommt an seinem Geburtstag den ersten Profivertrag. Reift fern von Europa der nächste Cristiano Ronaldo heran?

Das brasilianische Wunderkind, das am Donnerstag seinen 16. Geburtstag feiert, ist nicht so tänzerisch wie Ronaldinho, nicht so filigran wie Neymar, mit dem er trotzdem ständig verglichen wird.