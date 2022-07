Testspiel: Darwin Nunez in Torlaune - Leipzig kommt gegen Klopp und Liverpool unter die Räder

RB Leipzig kommt im Test gegen den FC Liverpool ordentlich unter die Räder. Vor allem ein Neuzugang der Reds zeigt sich in Torlaune.

Leipzig bedient: „Einfach zu schlecht“

„Spaß hat das nicht gemacht. Normalerweise macht Fußball Spaß, so macht das überhaupt keinen Spaß“, sagte RB-Neuzugang Xaver Schlager bei Servus TV .

Überragender Akteur war Liverpools Neuzugang Darwin Nunez. Der für bis zu 100 Millionen Euro von Benfica Lissabon gekommene Uruguayer erzielte nach der Pause einen Viererpack (48., 51., 68., 89.) und schraubte das Ergebnis nach der frühen Führung durch Superstar Mohamed Salah (8.) für den englischen Vizemeister in die Höhe. (NEWS: Alles zur Premier League)

Klopp: „Lese so einen Mist nicht“

Nunez hatte zuletzt nach seinen ersten Auftritten vor allem in den sozialen Medien Kritik erhalten.

„Ich kriege das ja gar nicht mit, ich lese so einen Mist nicht“, erklärte Trainer Jürgen Klopp: „Warum sollte ich denn? Ich sehe die Jungs ja jeden Tag. Ich muss nicht lesen, was andere Leute über sie denken.“

Christopher Nkunku vergab vor 47.069 Zuschauern in der Red Bull Arena kurz vor der Pause (45.) die beste Chance der Leipziger. Vor der Partie hatte es zum Gedenken an die am Donnerstag verstorbene Fußball-Ikone Uwe Seeler eine Schweigeminute gegeben. (NEWS: Seeler gestorben: Kanzler reagiert)