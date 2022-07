Transfermarkt: Neuer Verein - Jesse Lingard heuert bei Aufsteiger an

Jesse Lingards Vertrag bei Manchester United ist in diesem Sommer ausgelaufen. Der 29-Jährige hat damit freie Auswahl bei der Vereinssuche. Nun steht sein neuer Arbeitgeber fest - und sorgt für eine kleine Überraschung.

Das war so nicht zu erwarten!

Nottingham Forest vermeldet die Verpflichtung von Jesse Lingard. Nachdem der Vertrag des 32-maligen englischen Nationalspielers in diesem Sommer bei Manchester United ausgelaufen war, kommt der 29-Jährige ablösefrei zu den Tricky Trees. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Der Mittelfeldspieler war 2021 für ein halbes Jahr an die Hammers ausgeliehen und überzeugte dort mit starken Leistungen.

Nottingham, erst zu dieser Saison in die Premier League aufgestiegen, unterstreicht mit dieser Verpflichtung seine Ambitionen in puncto Klassenerhalt. Zuvor kamen bereits Taiwo Awoniyi, Neco Williams, Moussa Niakhaté und Giulian Biancone rund 60 Millionen Euro in den City Ground.