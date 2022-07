Nach Führung: Bochum verliert deutlich gegen Bilbao

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat sein vorletztes Testspiel der Saisonvorbereitung deutlich verloren. Beim 1:4 (0:0) gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao blieb das Team von Trainer Thomas Reis am Donnerstag in Gütersloh trotz Führung über weite Strecken chancenlos.

Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Bochums Coach vier neue Kräfte, darunter Außenspieler Gerrit Holtmann. Der 27-Jährige hatte seinen Vertrag beim VfL am Donnerstag vorzeitig um zwei Jahre bis 2025 verlängert. Mit neuem Schwung ging Bochum dann durch Simon Zoller (58.) etwas überraschend in Führung. Nur wenig später glich jedoch Raul Garcia (65.) aus. In den Schlussminuten schraubten Asier Villalibre (83., 88.) und Inaki Williams (84.) das Ergebnis für Bilbao in die Höhe.