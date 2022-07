DFB-Frauen im EM-Viertelfinale wieder mit Magull

Lina Magull ist gegen Österreich in der Startelf © AFP/SID/JUSTIN TALLIS

So kehrt die zuletzt angeschlagene Lina Magull zurück ins Mittelfeld. Sechserin Lena Oberdorf und Linksverteidigerin Felicitas Rauch stehen nach Gelbsperren ebenso wieder in der Startelf wie Innenverteidigerin Kathrin Hendrich. Nicht mitwirken kann Ersatztorhüterin Almuth Schult aufgrund eines fiebrigen Infekts, Lea Schüller kehrt nach Corona-Infektion in den Kader zurück. - Die deutsche Aufstellung: