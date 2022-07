Fußball-Deutschland in tiefer Trauer: Uwe Seeler ist tot

Der deutsche Fußball trauert um einen seiner ganz Großen, und ein ganzes Land trauert mit: Uwe Seeler ist tot. Der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft und Klub-Legende des Hamburger SV wurde 85 Jahre alt. Der HSV und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigten am frühen Donnerstagabend die Todesnachricht. Seeler starb im Kreis seiner Familie und hinterlässt seine Frau Ilka sowie drei Töchter und sieben Enkelkinder.

"Wir trauern um Uwe Seeler. Der größte HSVer aller Zeiten ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden, lieber Uwe", schrieb der HSV bei Twitter. "Ruhe in Frieden, Uwe Seeler! Unser Ehrenspielführer ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Unsere Gedanken und unser aufrichtiges Mitgefühl gelten seiner Familie und seinen Angehörigen", teilte der DFB mit. "Mit Uwe Seeler, Ehrenbürger seit 2003, verliert die Hansestadt Hamburg einen Ausnahme-Fußballer und besonderen Menschen. Tschüs, Uwe!", schrieb die Stadt Hamburg auf ihrer Webseite.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz, Hamburger wie Seeler, gedachte des Verstorbenen. "Er war Vorbild für viele, Fussballlegende und natürlich Hamburger Ehrenbürger", schrieb der Kanzler bei Twitter: "Zu seinem 80. Geburtstag durfte ich die Tischrede halten: "So wie Uns Uwe möchten wir eigentlich alle sein: selbstbewusst und bescheiden. Er wird fehlen."

Seeler trug von 1946 bis 1972 das Trikot des HSV und widerstand in der Zeit allen finanziellen Verlockungen aus dem europäischen Ausland. Von 1954 bis 1970 bestritt Seeler 72 Länderspiele und erzielte dabei 43 Tore. Bei vier Weltmeisterschaften war der Angreifer mit von der Partie. Mit dem HSV wurde er 1960 deutscher Meister, drei Jahre später folgte der Gewinn des DFB-Pokals. Dreimal (1960, 1964 und 1970) wurde Seeler zum "Fußballer des Jahres" gewählt. Von 1995 bis 1998 führte er den HSV als Präsident an.

In den vergangenen Jahren mehrten sich bei der Ikone die gesundheitlichen Probleme. Mehrfach stürzte er in seinem Haus in Norderstedt bei Hamburg. 2020 erlitt Seeler einen Hüftbruch und bekam eine künstliche Hüfte eingesetzt. Ihm machten zudem die Folgen eines unverschuldeten Autounfalls aus dem Jahr 2010 zu schaffen, ihn plagten Rückenprobleme, er hörte auf dem rechten Ohr nicht mehr und klagte über Gleichgewichtsprobleme. 2017 wurde dem immer gut gelaunten Fan-Liebling erfolgreich ein Herzschrittmacher eingesetzt.