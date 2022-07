Weber über Seeler: „Ein Vorbild für Vereinstreue“

Der frühere Fußball-Nationalspieler Wolfgang Weber sieht in seinem ehemaligen DFB-Teamkollegen Uwe Seeler ein Paradebeispiel in Sachen Vereins-Loyalität. „Der HSV hat an Uwe Seeler sehr viel gehabt, man wird sich als Vorbild für Vereinstreue stets an ihn erinnern“, sagte Weber nach dem Tod Seelers am Donnerstag der Kölner Internetzeitung report-k.