"Brennt für den FC Bayern": Salihamidzic winkt neuer Vertrag! Lob von Präsident Hainer

„Hasan liebt den FC Bayern und brennt für unseren Verein, und er macht einen hervorragenden Job. Wir alle sind sehr zufrieden mit ihm“, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Donnerstag im US-Trainingslager des Rekordmeistes in Washington D.C. zu SPORT1 . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Salihamidzic-Verlängerung: Dann stehen Gespräche an

„Es freut mich für Hasan, dass er endlich auch in der Öffentlichkeit die Anerkennung bekommt, die er schon länger verdient hat“, so Hainer. „Er wurde in den vergangenen Jahren in meinen Augen oft zu Unrecht kritisiert; von fairem Umgang konnte kaum die Rede sein. Wenn mal etwas nicht lief, hat immer er es in der Öffentlichkeit abbekommen. Wir schätzen Hasan sehr, wir haben ihn immer geschätzt.“