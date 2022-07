Kopf des Makottchens entwendet - Kurioser Diebstahl bei der Leichathletik-WM

Im Rahmen der Leichtathletik-WM in Eugene ist es zu einem kuriosen Diebstahl gekommen. Wie die englische Zeitung „The Telegraph“ berichtet, wurde der Kopf des WM-Maskottchens „Legend the Bigfoot“ gestohlen. (Alle Infos zur Leichtathletik-WM)

Am 19. Juli soll der Kopf entwendet worden sein, so dass ein Ersatz verwendet werden musste. Der Diebstahl sei durch Bilder und Videos in den Sozialen Medien aufgefallen, in denen sich Menschen den gelben Kopf aufgesetzt hatten.