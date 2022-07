Trauer um Uwe Seeler: Reaktionen und Stimmen zum Tod des HSV-Idols

Der Tod von Uwe Seeler löst in Fußball-Deutschland große Betroffenheit aus. SPORT1 zeigt Reaktionen und Stimmen.

Die deutschen Fußballerinnen laufen im EM-Viertelfinale gegen Österreich am Donnerstag in Gedenken an die verstorbene Ikone mit einem Trauerflor auf. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt.