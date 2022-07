Frauen-EM 2022 Heute LIVE: Deutschland - Österreich im TV, Stream, Ticker

Bei der Frauen-EM in England geht es in die K.o.-Phase. Deutschland erwartet im Viertelfinale das Duell mit Österreich. Es wird ein Wiedersehen alter Bekannter.

Die Aufgabe Vorrunde haben die deutschen Frauen bei der Europameisterschaft in England mehr als souverän gemeistert. Drei Siege und 9:0 Tore bedeuteten am Ende den souveränen Platz eins in einer Gruppe mit Spanien und Dänemark. (DATEN: Gruppen und Tabellen der Frauen-EM 2022)