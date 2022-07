Tour de France 2022: Geschke-Drama in den Pyrenäen - Vingegaard düpiert Pogacar

Auf der 18. Etappe der Tour de France 2022 von Lourdes nach Hautacam verpasste Simon Geschke den Zug des Tages und war im Kampf um das gepunktete Trikot von Beginn an chancenlos. Den Tagessieg holte sich Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) nach einem grandiosen Angriff am letzten Berg. Das Bergtrikot hat er mit diesem Erfolg bereits sicher. (SERVICE: Gesamtwertung der Tour de France)

Geschke erklärte nach Zielankunft bei Eurosport , dass ihm schon früh klar gewesen sei, dass er mit dem Kampf um das gepunktete Trikot nichts zu tun haben werde. „Es wäre auch so sehr eng geworden. Am Aubisque war es Game over, da bin ich explodiert.“

Das sei das Ergebnis der Frühphase der Etappe gewesen. „Auf den ersten 60km habe ich etwas zu viel gemacht, weil ich unbedingt in die Gruppe wollte. Das kostet für so einen leichten Fahrer wie mich enorm Kraft.“

Als Zweiter im Bergtrikot? „Gar keinen Bock drauf“

Wout van Aert wird angriffslustiger Fahrer

Einer dieser Teamkollegen ist Wout van Aert (Jumbo-Visma), der lange Zeit in einer Ausreißergruppe das Feld anführte, und ebenfalls am gepunkteten Trikot anklopfte. Der Belgier, der bereits das Grüne Trikot sicher hat, kämpfte bis in den letzten Anstieg um den Tagessieg. Nach seinen zehn Punkten am Col de Spandelles wäre er mit weiteren 20 Punkten um drei Zähler an Geschke vorbeigezogen. (SERVICE: Gesamtwertung der Tour de France)