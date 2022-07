HSV-Idol Uwe Seeler tot! Fußball-Legende gestorben

Der deutsche Fußball trauert um einen der ganz Großen: Fußball-Legende Uwe Seeler ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Die Stadt Hamburg bestätigte am frühen Donnerstagabend die Todesnachricht.

Das HSV-Idol, das mit den Hamburgern 1960 Deutscher Meister und 1963 Pokalsieger wurde, war in den vergangenen Jahren immer wieder gestürzt und hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Seeler Ehrenbürger der Stadt Hamburg

Seeler, Ehrenspielführer der Nationalmannschaft, trug von 1946 bis 1972 das Trikot des HSV und widerstand in der Zeit allen finanziellen Verlockungen aus dem europäischen Ausland. Die Hansestadt ernannte „Uns Uwe“ 2003 zum Ehrenbürger.

Von 1954 bis 1970 bestritt Seeler 72 Länderspiele und erzielte dabei 43 Tore. Bei vier Weltmeisterschaften war der Angreifer mit von der Partie. Mit dem HSV wurde er 1960 deutscher Meister, drei Jahre später folgte der Gewinn des DFB-Pokals. Dreimal (1960, 1964 und 1970) wurde Seeler zum „Fußballer des Jahres“ gewählt. Von 1995 bis 1998 führte er den HSV als Präsident an.

In der ersten Saison der neu gegründeten Bundesliga wurde Seeler 1963/64 Torschützenkönig. Als Kapitän der Nationalmannschaft wurde er 1966 in England Vizeweltmeister und erreichte mit dem Team vier Jahre später bei der WM in Mexiko den dritten Platz.