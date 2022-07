Tuchel schlägt bei Chelsea Alarm: Dann werden wir noch oft bestraft

Tuchel nicht zufrieden mit Offensive um Havertz

Frustriert führte der deutsche Trainer aus: „Es ist egal, was ich im Kopf habe. Alles war zählt, ist was wir auf dem Platz sehen. Und ich habe viermal Tempo im Spiel gesehen in der zweiten Hälfte, immer von Raheem. Das ist, was er bringt.“